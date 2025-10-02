(02 de octubre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Nicolás Maduro a través del Ministerio de Educación, en conjunto con diversas organizaciones sociales y académicas, ha dado inicio a una discusión abierta a nivel nacional para evaluar el impacto de las asignaciones para el hogar en el sistema educativo y la dinámica familiar.

La iniciativa busca generar un amplio consenso para la creación de nuevas políticas públicas.

El ministro de la cartera, Héctor Rodríguez, propuso cuatro líneas de acción que guiarán el debate: sistematizar las investigaciones existentes, fomentar nuevos estudios universitarios, realizar una consulta profunda con familias, docentes y estudiantes, y finalmente, diseñar políticas con el mayor respaldo posible.

La propuesta surge de la preocupación del propio ministro, quien en septiembre afirmó que los deberes académicos «generan mucha violencia familiar». Según Rodríguez, los padres a menudo carecen de las herramientas pedagógicas necesarias para ayudar a sus hijos, lo que puede desencadenar conflictos, gritos y maltrato, reseñó El Nacional

El objetivo del debate es encontrar alternativas que mantengan la conexión entre la escuela y el hogar sin provocar tensiones.