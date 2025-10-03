(03 de Octubre del 2025. El Venezolano).- El Gobierno de emitió un Nicolás Maduro comunicado exigiendo a Estados Unidos «cesar de inmediato en su postura temeraria, aventurera y guerrerista», tras denunciar una «incursión ilegal de aeronaves de combate» estadounidenses a 75 kilómetros de sus costas.

Según el Ejecutivo, la maniobra fue detectada el 2 de octubre dentro de la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía, lo que representa una «provocación que amenaza la soberanía nacional» y contraviene las normativas de la aviación civil internacional.

Caracas calificó el incidente como parte de un «patrón de hostigamiento que no puede ser tolerado» y anunció que presentará una denuncia formal ante el Secretario General de la ONU, António Guterres, y otros organismos regionales como la CELAC, reseñó DW.

El comunicado, suscrito por los ministerios de Defensa y Relaciones Exteriores, reafirma que Venezuela «no aceptará intimidaciones ni agresiones» y ejercerá plenamente su derecho a la defensa de su soberanía.