(17 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, cuestionó este miércoles la información de Estados Unidos sobre los ataques a tres embarcaciones en el Caribe, que, según Washington, transportaban drogas desde Venezuela.

Cabello expresó escepticismo ante las declaraciones del presidente de EE. UU., Donald Trump, sobre la carga de fentanilo en las embarcaciones, y aseguró que era «muy complicado de creer», reseñó EFE

La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, también anunció que el gobierno de Venezuela denunció la «ilegal intercepción» de una embarcación venezolana con pescadores ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y otros siete organismos internacionales.

En una publicación en Telegram, Rodríguez calificó el incidente como una «grave violación a la soberanía nacional».