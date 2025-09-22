(22 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Delcy Rodríguez, confirmó que Nicolás Maduro, ha extendido una propuesta formal para sostener conversaciones directas con el gobierno de Estados Unidos.

La iniciativa se concretó mediante una carta dirigida al presidente Donald Trump, en la que Maduro expresa su disposición a dialogar a través de Richard Grenell, el enviado especial de la Casa Blanca.

Según la misiva, fechada el 6 de septiembre y difundida por Rodríguez en la red social Telegram, el objetivo principal es «superar el ruido mediático y las noticias falsas» que, según el gobierno venezolano, han empañado la relación bilateral.

El documento también rechaza las acusaciones de la Casa Blanca sobre el papel de Venezuela en el narcotráfico. Maduro sostiene que su país intercepta y desactiva el 70% de las drogas que, de forma transitoria, atraviesan el país desde Colombia.

Sin embargo, la respuesta del presidente Trump fue ambigua. «Ya veremos qué pasa con Venezuela», respondió a la prensa sin confirmar la recepción de la carta, lo que subraya la complejidad de la relación y la cautela de la administración estadounidense.

Este acercamiento se produce en un contexto de escalada de tensiones, con el reciente despliegue militar de Washington en el Caribe y el hundimiento de cuatro embarcaciones que, según EE. UU., estaban vinculadas al narcotráfico cerca de las costas venezolanas. La carta, por lo tanto, podría interpretarse como un intento de Maduro por desactivar la presión militar y buscar una solución diplomática, reseñó EFE