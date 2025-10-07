(06 de octubre del 2025. El Venezolano).- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, denunció este domingo un presunto plan para instalar «explosivos letales» en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, atribuyendo la conspiración a «sectores extremistas de la derecha local».

En un comunicado, Rodríguez informó que la alerta fue comunicada al gobierno de Estados Unidos a través de tres vías distintas. Adicionalmente, se notificó a una embajada europea para que sirviera de intermediaria y transmitiera la gravedad del riesgo al cuerpo diplomático estadounidense.

“Al mismo tiempo, hemos reforzado las medidas de seguridad en dicha sede diplomática que nuestro gobierno respeta y protege”, afirmó el alto funcionario.

Esta denuncia se produce en un clima de máxima tensión, marcado por el despliegue militar de Washington en el Mar Caribe. El gobierno de Nicolás Maduro ha calificado la presencia de buques de guerra y submarinos estadounidenses como una «amenaza de cambio de régimen», mientras que EE. UU. sostiene que se trata de una operación antinarcóticos.