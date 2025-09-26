(26 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El canciller del gobierno de Maduro, Yván Gil, denunció durante una reunión del «Grupo de Amigos en Defensa de la Carta de las Naciones Unidas» que Estados Unidos está preparando «una agresión cada vez con más fuerza» contra su país.

En el encuentro, celebrado al margen de la Asamblea General de la ONU, el ministro de Exteriores afirmó que Venezuela enfrenta una «amenaza del uso de la fuerza» materializada en el despliegue de un «importante contingente militar» estadounidense en el mar Caribe. Según detalló, esta movilización incluye «ocho barcos destructores misilísticos, submarinos nucleares y tropas de élite altamente entrenadas y armadas».

Gil sostuvo que la justificación oficial de Washington para este despliegue —combatir el narcotráfico— es una «excusa falsa». Afirmó que el verdadero objetivo es «apropiarse de los recursos naturales» de Venezuela y «promover un cambio de régimen».

«Debo advertir a este Grupo de Amigos que sobre Venezuela se está preparando una agresión cada vez con más intensidad y cada vez con más mentiras», declaró el funcionario. Advirtió que, aunque su país «está preparado para resistir», una escalada del conflicto «se convertiría en una catástrofe para toda una región», reseñó Efecto Cocuyo

Esta denuncia se produce en un contexto de alta tensión. El gobierno venezolano estudia actualmente un decreto para declarar el «estado de conmoción exterior», mientras que el presidente Nicolás Maduro ha expresado su disposición a dialogar con el enviado especial de EE. UU., Richard Grenell.