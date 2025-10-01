(01 de octubre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Nicolás Maduro tiene «preparado y listo» un decreto para declarar un estado de «conmoción exterior», según confirmó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

Esta medida de excepción sería activada ante lo que el chavismo califica como «amenazas» de Estados Unidos.

El decreto es presentado como un «mecanismo de defensa» frente al despliegue militar estadounidense en el mar Caribe. Según la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el documento otorgaría facultades especiales a Maduro para actuar en materia de defensa y seguridad nacional.

La activación de este estado de excepción permitiría, entre otras cosas, la movilización total de la Fuerza Armada, la toma militar de infraestructuras y servicios públicos, el cierre de fronteras y la restricción temporal de algunas garantías constitucionales, exceptuando los derechos humanos fundamentales, reseñó El Pitazo