(03 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de usar inteligencia artificial para fabricar un video divulgado por el presidente Donald Trump, que supuestamente muestra un ataque contra una embarcación de drogas con origen en Venezuela.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, afirmó en su cuenta de Telegram que el secretario de Estado, Marco Rubio, le está «mintiendo» al presidente Trump y le ha proporcionado «pruebas» falsas. Ñáñez advirtió a Rubio que deje de «alentar la guerra» e intente «manchar las manos de sangre» al presidente estadounidense, reiterando que Venezuela no es una amenaza.

La denuncia del gobierno venezolano se produce después de que el presidente Trump publicara un video del Comando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses en el que se observa el ataque, reseñó El Nacional

