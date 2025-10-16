(16 de octubre del 2025. El Venezolano).- A partir de este jueves, el gobierno de Estados Unidos ha comenzado a aplicar un nuevo cargo de $1,000 dólares a los solicitantes del programa de parole humanitario, un permiso de residencia temporal que se concede por razones de urgencia.

La medida, impulsada por la administración Trump, afecta tanto a nuevos solicitantes como a aquellos con casos pendientes sin resolución.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) oficializó la medida, indicando que la tarifa se aplicará a cualquier extranjero que reciba el permiso, a menos que califique para una exención. Las exenciones son limitadas y se contemplan principalmente para emergencias médicas, asistencia a funerales o para individuos que colaboren con las autoridades estadounidenses en asuntos de seguridad nacional.

Según la normativa, el impago del arancel resultará en la cancelación inmediata del permiso, ya sea en el puerto de entrada o incluso si la persona ya se encuentra en territorio estadounidense. Esta política es parte de la ley «One Big Beautiful Bill», una de las piezas centrales de la agenda migratoria del presidente Donald Trump, reseñó El Nacional