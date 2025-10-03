(03 de octubre del 2025. El Venezolano).- La cocina venezolana afianzó su posición en el panorama gastronómico mundial durante la novena edición de los prestigiosos The Best Chef Awards, celebrada en Milán, donde cinco de sus más destacados chefs fueron distinguidos por su excelencia culinaria.

Juan Luis Martínez (Mérito, Lima), Ricardo Chaneton (Mono, Hong Kong), Iván García (Bosque Bistró, Caracas), Carlos García (Alto, Caracas) e Isaam Koteich (Cordero, Caracas) fueron los talentos galardonados. Martínez recibió la alta distinción de tres «cuchillos» por ofrecer «una experiencia de clase mundial», mientras que los demás fueron honrados con dos «cuchillos», un sello de maestría y calidad excepcional.

La ceremonia, que reunió a figuras de talla mundial como Massimo Bottura y Joan Roca, se celebró en Milán, ciudad elegida por su creciente relevancia en la cocina de vanguardia. Los premios reconocieron la dedicación de los chefs venezolanos, desde su profundo conocimiento del producto local hasta su capacidad para innovar.

Este destacado reconocimiento colectivo en una de las plataformas más importantes del mundo reafirma el valor y la proyección global del talento culinario de Venezuela, reseñó El Nacional