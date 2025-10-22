(22 de octubre del 2025. El Venezolano).- Gaiteros CLT nació con la idea de mostrar a la comunidad venezolana radicada en las Carolinas la riqueza del género musical de la gaita zuliana, ese ritmo que trasciende generaciones y une corazones a través de la cultura. Fundada por Rafael Carrillo y Julio Villarroel, la agrupación está próxima a cumplir dos años de trayectoria. Todo comenzó con un casting que reunió a talentos locales y, poco a poco, se consolidó una agrupación que hoy cuenta con 12 integrantes, entre ellos un bajista dominicano que asegura sentirse completamente identificado con el grupo y con el espíritu venezolano que los caracteriza.

“Nos llevó a fundar la agrupación el deseo de revivir una tradición que sentimos muy viva en la comunidad venezolana presente en las Carolinas. Tuvimos la oportunidad de presentarnos en Raleigh, capital de Carolina del Norte, y la receptividad fue enorme. Ese acercamiento a nuestras raíces fue muy importante”, comentó Julio Villarroel.

Más que un grupo musical, Gaiteros CLT busca transmitir cultura y sembrar identidad en las nuevas generaciones que quizás no crecieron escuchando gaitas. Con respeto y pasión, han logrado formar lo que podría considerarse la primera agrupación gaitera establecida en Charlotte, NC. Su estilo combina la esencia tradicional del género con su característico furruco y nuevas influencias, logrando conectar con un público que encuentra en sus canciones un pedazo de su tierra.

Anuncios

“No es tocar por tocar, sino representar nuestra cultura como deseamos mostrarla, es ser embajadores de un sentimiento que se lleva con responsabilidad”, expresó Rafael Carrillo, conocido como Rafa.

Durante sus presentaciones en 2024, las emociones estuvieron a flor de piel. Al interpretar temas como Sin rencor y Venezuela, muchos asistentes no pudieron contener las lágrimas, e incluso los propios integrantes se conmovieron profundamente. “Esto está causando un sentimiento muy profundo; me hizo recordar a mi abuela, a mi familia. Entendí que no estás cantando solo una gaita, sino el recuerdo de las personas que te están escuchando”, agregó Carrillo.

El grupo ha recibido el apoyo de productores y medios de comunicación que han confiado en su propuesta, impulsándolos a escenarios importantes y nuevos proyectos. Por eso, sus integrantes valoran profundamente el respaldo de la comunidad.

En tarima con la Parranda Navideña

Este 2025, Gaiteros CLT participará nuevamente en la Parranda Navideña, evento en el que en 2024 compartieron tarima con Billo’s Caracas Boys y Nelson Arrieta. En esta nueva edición, tendrán el honor de presentarse junto a Los Cardenales del Éxito, una de las agrupaciones más emblemáticas del género. Además, ofrecerán un toque especial en Mezcal y continúan disponibles para presentaciones privadas, donde disfrutan compartir en un ambiente familiar y cercano.

“Queremos agradecer a todas las personas que han asistido a nuestras presentaciones y que nos han enviado mensajes positivos para seguir adelante”, expresó Julio Villarroel. Por su parte, Rafa Carrillo añadió: “Soñé con estas oportunidades. Escuchar gaitas nos libera el espíritu y el alma para seguir adelante. Como amante de la música, creo que estos proyectos son necesarios para nuestra comunidad y los hacemos con mucho amor para que los venezolanos se reencuentren con su cultura”.

Sus redes sociales y contacto

Los interesados pueden seguir a Gaiteros CLT en Instagram como @gaiterosclt y conocer más sobre su trabajo a través de la productora JR Productions Live, que recientemente lanzó su sitio web:

🔗 https://jrproductionslive.com/

Para información adicional o contrataciones, pueden escribir al correo:

📩 [email protected]