(21 de octubre del 2025. El Venezolano).- En una noche cargada de propósito, elegancia y belleza, la Fundación Aromas Sembrando Sonrisas @aromasfundacion, junto a la Organización Miss Universo @missuniverse y su nuevo programa de responsabilidad social “Beyond the Crown”, celebraron con gran éxito el evento “Aroma Gala”, una iniciativa benéfica dedicada a apoyar a niños que padecen quemaduras y labio leporino, y que necesitan cirugías reconstructivas.

El evento tuvo lugar en la nueva y sofisticada locación de Aromas del Perú en Coral Gables, ubicada en 112 Giralda Avenue, donde se congregaron destacadas personalidades del mundo de la diplomacia, la filantropía, la moda y el entretenimiento. La directora de la Fundación Aromas, Marita Astete, junto a su hija Nicole Astete, lideraron la organización de esta noble iniciativa, de la mano de Raúl Rocha Cantú, presidente de Miss Universo, y su equipo. Esta alianza reafirma el compromiso de la marca con causas sociales de alto impacto, en favor de los niños más necesitados.

La velada contó con una imponente alfombra roja, donde desfilaron distinguidos invitados, entre ellos Miss Universo 2024, Victoria Kjaer Thielvig, así como altos ejecutivos de la organización: Mr. Ronald Day, CEO de Miss Universe; Mr. Mario Bucaro, Vicepresidente de Relaciones Internacionales; y Ms. Olivia Quido, Vicepresidenta de Alianzas Globales.

Entre los invitados especiales destacaron importantes celebridades y figuras de renombre, como Alicia Machado, Miss Universo 1996; el querido Padre Alberto, quien ofreció la bendición de apertura; y la reconocida actriz Lupita Ferrer, ícono de la televisión latina. También estuvieron presentes representantes diplomáticos, como el Cónsul General del Perú en Miami, David Vergara, y el Cónsul de Colombia, Oscar Fernando Marmolejo; así como los reconocidos cirujanos Dr. Raúl Rodríguez y Dr. Constantino Mendieta, quienes acompañaron esta velada de inspiración y solidaridad.

Uno de los momentos más memorables de la noche fue el majestuoso desfile de alta costura, en el que 16 Misses de distintos países iluminaron la pasarela con los diseños de los icónicos diseñadores José Zafra (Perú) y Giannina Azar (República Dominicana), quienes presentaron creaciones que fusionaron glamour, arte y esperanza, transmitiendo un mensaje de empoderamiento internacional y apoyo a una causa que busca sanar heridas y reconstruir sueños.

Las reinas de belleza que participaron fueron: Zashely Alicea (Puerto Rico), Raschel Paz Archila (Guatemala), Shianne Smith (Saint Lucia), Hanin Al Qoreishy (Iraq), Yanina Gomez (Paraguay), Mahyla Roth Benavides (Costa Rica), Hannah Arends (Aruba), Kunda Mwamulima (Zambia), Peggy Garabekian (Armenia), Inna Moll (Chile), Andrea Valero (España), Itza Castillo (Nicaragua), Stephany Abasali (Venezuela), Yamilex Hernández (Miss Universe Latina), Nadia Mejía (Ecuador) y Nathalie Yasmin (Netherlands). La producción de moda estuvo a cargo de Pierre Dulanto, mientras que el maquillaje y peinado fueron realizados por el talentoso equipo de Armandeus Brickell.

Con el lema “Beyond The Crown” o “Más allá de la corona”, esta noche filantrópica no solo celebró la belleza con propósito, sino también la empatía, la solidaridad y el poder transformador del servicio humanitario.