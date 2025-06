(03 de junio del 2025. El Venezolano).- Fraude en Venezuela, complicidad en España: el PP y la Xunta dan la espalda a la diáspora gallega atrapada en el régimen de Maduro, UN PAÍS MÁS DONDE FEIJÓO Y SU ASESORA DEJARON UN RASTRO DE CORRUPCIÓN INTERNACIONAL «La Mafia del PP«.

Información completa de xornalgalicia.

El pasado 25 de mayo Venezuela vivió una nueva farsa electoral bajo el régimen de Nicolás Maduro. Las elecciones legislativas y regionales se llevaron a cabo en un contexto de represión, apatía y descrédito absoluto del sistema electoral, con una abstención que, según cifras extraoficiales, rondó el 80%, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) la fijó en un 57,4%. En estas condiciones, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) se adjudicó una victoria abrumadora, controlando 23 de las 24 gobernaciones del país y asegurando la mayoría parlamentaria.

No hubo sorpresas. Lo que sí hubo fue fraude. No solo electoral, sino democrático, ético y social. Como en ocasiones anteriores, el chavismo se valió de la maquinaria estatal para garantizarse una victoria ficticia, con recursos públicos al servicio del partido de gobierno, represión a la disidencia y una oposición «domesticada» —que incluyó a figuras como Henrique Capriles— dispuesta a legitimar el proceso con su participación simbólica.

Un fraude más, una respuesta menos

Lo más alarmante no es solo el modo en que el régimen sigue controlando el poder a través de elecciones sin garantías, sino el silencio cómplice que desde España —y particularmente desde Galicia— se mantiene frente a esta tragedia democrática. La abstención masiva fue una expresión de hartazgo popular, de una ciudadanía que ya no cree ni en el chavismo ni en la oposición tradicional. Fue también un grito de desesperanza que retumbó en las calles vacías de los centros de votación, y que no encontró eco en el gobierno español ni en la Xunta de Galicia.

Ni una sola palabra crítica ha pronunciado el Partido Popular respecto al nuevo fraude electoral en Venezuela. Ni desde Génova ni desde San Caetano. Ni Alberto Núñez Feijóo ni Alfonso Rueda han emitido una condena clara a un proceso plagado de irregularidades, detenciones arbitrarias y represión sistemática. Tampoco han dicho una sola palabra sobre la situación de los miles de gallegos y gallegas atrapados en ese país, envejecidos, sin recursos ni asistencia, abandonados literalmente a su suerte por las instituciones que deberían protegerlos.

La diáspora gallega, rehén del régimen y olvidada por la Xunta

La Hermandad Gallega de Venezuela —históricamente un pilar de la comunidad emigrante— atraviesa uno de sus momentos más oscuros. En un país sumido en el colapso económico, la diáspora gallega sufre la falta de medicamentos, la inseguridad y la pobreza, mientras observa cómo las autoridades gallegas optan por la pasividad o, en el mejor de los casos, por acciones caritativas y simbólicas, lejos de la respuesta política y diplomática que exige la situación.

La desidia institucional se refleja en la falta de apoyo efectivo a los centros gallegos, en la ausencia de presión diplomática para garantizar condiciones de vida dignas a los gallegos en Venezuela, y en una inaceptable indiferencia hacia las denuncias de manipulación electoral y represión por parte del gobierno de Maduro.

Del silencio a la corrupción: los favores del PP con dólares del mercado negro

Peor aún, el silencio del PP ante los atropellos del chavismo no es solo una omisión, sino parte de una historia de connivencia. Tal como reveló eldiario.es, la embajada española en Venezuela destinó dólares del mercado negro para pagar favores electorales al PP en los años 2015 y 2016. En concreto, el Partido Popular gallego se movilizó en diciembre de 2020 para tapar con fondos de una fundación pública un agujero de 300.000 euros detectado por el Tribunal de Cuentas en ayudas a emigrantes españoles durante aquellos años electorales.

La embajada española en Venezuela destinó dólares del mercado negro para pagar favores electorales al PP en 2015 y 2016+

Este escándalo, silenciado rápidamente en la agenda mediática, demuestra hasta qué punto los intereses electorales del PP llegaron a instrumentalizar la emigración gallega en Venezuela. Hoy, esa misma emigración vive olvidada y sin protección, mientras quienes entonces traficaban con su miseria hoy callan ante la represión que padece.

Una política exterior subordinada al cálculo partidista

El Partido Popular, siempre dispuesto a ondear la bandera de la libertad en Cuba o Nicaragua, opta por el silencio cuando se trata de Venezuela. ¿Por qué? Porque la condena al chavismo puede incomodar a sectores empresariales o electorales que aún mantienen vínculos con el país caribeño. Porque una posición firme exigiría una respuesta humanitaria real, una inversión concreta y una política exterior que ponga los derechos humanos por delante de los intereses partidistas. Porque, en definitiva, mirar para otro lado es más rentable políticamente.

Mientras tanto, miles de emigrantes gallegos, que durante décadas enviaron remesas y ayudaron a reconstruir la economía gallega desde la distancia, enfrentan el deterioro del sistema sanitario, el desabastecimiento, la inseguridad y el desamparo. Sus nombres apenas figuran en los discursos institucionales, salvo para ser utilizados como símbolos nostálgicos en campañas electorales o actos conmemorativos vacíos.

Un llamado urgente a la dignidad y la responsabilidad

Lo ocurrido en las elecciones venezolanas no puede ser normalizado. No puede ser silenciado. No puede ser tolerado. Y no puede ser desconectado de la responsabilidad que España —y Galicia en particular— tiene con su diáspora. El PP y la Xunta de Galicia deben asumir su responsabilidad y romper el silencio. No basta con enviar medicamentos de vez en cuando. Es necesario denunciar con firmeza el carácter fraudulento del régimen de Maduro, exigir garantías democráticas reales y poner en marcha un plan de asistencia integral y sostenido para la comunidad gallega en Venezuela.

No se trata de un gesto de caridad, sino de justicia. Porque la Hermandad Gallega, como tantos otros centros de emigrantes, fue durante décadas un sostén moral y económico para Galicia. Hoy es Galicia quien debe estar a su lado. No hay excusas. Lo que está en juego no es solo la credibilidad democrática de Venezuela, sino la dignidad de nuestra propia historia.

LECTURAS DE VERANO. La creciente presencia de venezolanos en Galicia, y en particular en Vigo, ha superado todas las expectativas, convirtiéndose en la comunidad extranjera más numerosa de la región. Según datos recientes del INE, en toda Galicia, el número de venezolanos legalizados asciende a 14.290 personas más los ilegales, acercándose peligrosamente a los 14.655 portugueses, que hasta ahora lideraban las estadísticas. A nivel nacional, la población venezolana en España ha superado las 400.000 personas más los ilegales, evidenciando un fenómeno migratorio significativo.

El escándalo en torno a Feijóo y su asesora en Venezuela, María del Mar Sánchez Sierra, destapa una trama de corrupción que no solo involucra el desvío de fondos públicos, sino también una completa falta de escrúpulos al utilizar recursos destinados a la atención sanitaria de emigrantes gallegos como si fueran su propio negocio privado. Mientras se destinaban más de 12 millones de euros de las arcas públicas a la Fundación FES, en teoría para brindar asistencia a españoles en Venezuela, la realidad mostraba un panorama muy distinto. Los fondos acabaron desapareciendo en sociedades panameñas vinculadas a Feijóo y su asesora, usándose para la compra de propiedades de lujo en las zonas más exclusivas de Caracas. Mientras tanto, los gallegos en el país sufrían sin acceso a atención médica básica.

Rodríguez Miranda pasó de denunciar el uso del PANGA en hospitales públicos de la Xunta a convertirse en el «conseguidor» de la financiación de las campañas electorales de Feijóo con los fondos de la emigración.

¿Qué clase de gestión prioriza el enriquecimiento de unos pocos por encima de la salud de ciudadanos desamparados? Con más de 2 millones de euros diluidos en paraísos fiscales y otras operaciones opacas, no es de extrañar que el presidente venezolano Nicolás Maduro haya señalado a Feijóo como «ladrón». Este calificativo refleja la desvergüenza de una administración que, lejos de velar por el bienestar de sus ciudadanos, actúa con impunidad y arrogancia. El dinero público destinado a la Fundación FES terminó depositado en Allbank Corp., AllBank Panamá Fundacion FES Venexuela Blanqueo PP.pdf [193.65Kb] una entidad financiera ubicada en el paraíso fiscal de Panamá que, como se sabía, estaba en quiebra. Más de 2,2 millones de dólares se esfumaron, dejando a miles de gallegos en Venezuela sin la asistencia sanitaria prometida y necesaria…+ .

Finalmente, a requerimiento de la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Venezuela, la Fundación España Salud ha comunicado que no ha percibido ayudas de otras entidades públicas distintas a las señaladas en el cuadro anterior durante ese período de referencia, ni tampoco por parte de entidades privadas. El período de referencia es de los años 2015 al 2019, ambos inclusive.

La FES venía cumpliendo su labor de forma eficiente y discreta, hasta el 2018. Ya en 2019, justamente el año en que recibe más recursos, porque es el año en que se le conceden 3 millones de euros adicionales, empiezan los problemas. De pronto no hay dinero, le piden a los beneficiarios que paguen parcialmente sus intervenciones porque “la prima no les cubre”, a otros directamente les niegan tratamiento o intervenciones, alegando que solo están cubriendo emergencias, dejan de cubrir algunos medicamentos, o como en el caso de mi marido, que estaba allí por una incapacidad debido a su condición coronaria, sencillamente le sacan con informes médicos truculentos.

Resulta tan extraño que después de recibir tanto dinero, tanto que incluso se hayan comprado y remodelado un edificio entero en la zona más lujosa de Caracas, de pronto no tengan dinero, que resulta inevitable hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, sobre el caso de mi marido le responde al Defensor del Pueblo Español, el Consejero de Trabajo José Francisco Armas que:

A partir del 14/09/2018, el Sr. López queda afiliado a la Fundación, en la categoría de “fondos propios”. Se destaca a este respecto que la categoría en la que se enmarca al interesado (“fondos propios de la Fundación”) ha venido suprimiéndose progresivamente, debido al elevado gasto que el mismo supone para la Fundación.Y si la FES recibe dinero con un fin predestinado, tanto de la Administración General del Estado (AGE) como de las CCAA ¿de dónde salen esos fondos propios? ¿de dónde salió el dinero para comprar un edificio entero en la zona empresarial más lujosa de Caracas? Se hace entonces lógico, preguntar, y las respuestas negando la información, son en sí misma un gran sorpresa:

La información que solicita no se encuentra en este Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, al corresponder a la compra de un inmueble por una Entidad de Derecho privado venezolana, en la que participan Asociaciones de la colectividad española residente en Venezuela y cuyo Consejo de Administración lo preside, a título honorífico, la persona que en cada momento ocupe la jefatura de la Misión Diplomática de España en dicho país.

Ramiro Fernández Bachiller.

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

Unidad de Información y Transparencia.

La Fundación España Salud (FES) institución sin ánimo de lucro y de derecho venezolano.

José Francisco Armas



Consejería de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones de la Embajada de España en Venezuela

La Fundación España Salud se constituyó en marzo de 2006, como entidad sin ánimo de lucro, y se encuentra registrada en el correspondiente registro venezolano de Caracas. En este sentido, sus Estatutos disponen lo siguiente: “En todo lo no previsto en los presentes Estatutos, se aplicarán las disposiciones del Código Civil y de toda otra Ley especial de la República Bolivariana de Venezuela que contenga disposiciones pertinentes”.

A tenor de lo anterior, no se considera que la Fundación España Salud se encuentre sujeta a la LTAIBG por lo que ciertamente no le resultan de aplicación, en particular, las obligaciones de publicidad activa que dispone el capítulo II de la citada LTAIBG.

José Julio Rodríguez Hernández

Subdirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior y Retorno Pero no somos mi marido y yo los únicos a los que se nos ha dado tan peculiar respuesta, ya en el 2013, la diputada Doña Ana Oramas, recibió una respuesta similar:

El ámbito de relaciones entre una Entidad privada, la Fundación ESPAÑA SALUD, y las Comunidades Autónomas, excede del ámbito de competencias del Gobierno, por lo que no cabe informar sobre la cuestión planteada.

Madrid, 6 de septiembre de 2013.—El Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes.

Así tenemos que la FES es una fundación sin ánimo de lucro, fundada en Venezuela por el gobierno español, financiada por el gobierno español, cuya finalidad es brindar asistencia sanitaria a ciudadanos españoles en Venezuela y cuyos consejos, administrativo y directivo, tienen amplia presencia del gobierno español y las CCAA. ¡Pero a la que no se le puede preguntar nada! No es auditable, ni controlable.

Continuaremos con una tercera parte

Ernetinas Mogollones | 5 Febrero, 2021

