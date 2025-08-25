(25 de agosto del 2025. El Venezolano).- El Gobierno de Francia anunció un plan reforzado para combatir el narcotráfico en el Caribe, con un enfoque particular en el archipiélago de Guadalupe, un territorio de ultramar que se ha convertido en una puerta de entrada clave para el tráfico de drogas hacia Europa.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, detalló que el plan incluye una serie de medidas y recursos adicionales. Entre ellos se encuentran 13 investigadores para la Oficina Antinarcóticos (Ofast), la creación de un laboratorio de análisis balístico, y el despliegue de dos escuadrones móviles de gendarmería y dos brigadas náuticas. Además, se instalarán radares de vigilancia y un dron para monitorear las más de 700 kilómetros de costas del archipiélago.

Ubicada estratégicamente en el Caribe oriental, Guadalupe es un punto de tránsito ideal para las organizaciones criminales que buscan introducir cargamentos ilegales a Europa. Con este despliegue, las autoridades francesas buscan desmantelar estas rutas marítimas y frenar el aumento de la violencia asociada al narcotráfico en la región.

Anuncios

El ministro de Ultramar de Francia, Manuel Valls, enfatizó el compromiso del gobierno con la seguridad de sus ciudadanos. “Estos medios masivos envían un mensaje claro a los traficantes: descubrirán que enfrentan a un Estado que nunca retrocede ante la violencia”, afirmó Valls. “Estamos decididos a proteger a nuestros compatriotas en todas partes. No permitiremos que la violencia desfigure el rostro de Guadalupe”.

Déclaration du ministre des Outre-mer, Manuel Valls suite aux annonces du ministre de l’Intérieur @BrunoRetailleau en Guadeloupe : pic.twitter.com/1bJ93uPsLy — Ministère des Outre-mer (@outremer_gouv) August 24, 2025