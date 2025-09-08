(08 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Los residentes de Fort Lauderdale están experimentando un cambio temporal en el color del agua del grifo como resultado de los trabajos de modernización y lavado de tuberías, informó el gobierno municipal. Este proceso forma parte de la preparación para la futura operación del nuevo Centro de Agua Limpia Prospect Lake.

A pesar de la alteración visual, las autoridades aseguraron que el agua cumple con todos los estándares de potabilidad de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y es «segura para su consumo». El cambio de color se debe a que la planta de tratamiento actual se abastece de pozos con un contenido orgánico más alto mientras se limpian las tuberías de agua cruda.

Este proyecto es parte de una inversión de aproximadamente $666 millones para el nuevo Centro de Agua Limpia, una instalación diseñada para resistir huracanes de categoría 5. Se espera que el centro, que utilizará tecnología avanzada de nanofiltración, esté operativo en el otoño de 2026 y produzca 50 millones de galones de agua limpia al día.

La noticia, sin embargo, genera escepticismo entre algunos residentes, especialmente aquellos en los vecindarios del sur que han lidiado con problemas de agua amarillenta. El historial de derrames de aguas residuales en la ciudad en 2019 ha contribuido a la desconfianza de la comunidad, reseñó el Diario las Américas