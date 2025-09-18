(18 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La ONG Foro Penal ha emitido un informe actualizando su cifra de presos políticos en Venezuela, señalando que 89 de ellos son extranjeros o poseen doble nacionalidad. El reporte, con fecha del 15 de septiembre, detalla la situación de estos detenidos en el país.

Según la organización, los ciudadanos de Colombia encabezan la lista de presos políticos extranjeros con 21 casos. También se documentan detenidos de países como España, Alemania, Argentina, Ecuador, Francia, Países Bajos, Perú y Ucrania, entre otros.

El informe también destaca los casos de venezolanos con doble ciudadanía, siendo los más numerosos los de origen colombiano (13), español (13), italiano (6) y portugués (5). La lista incluye también a personas de nacionalidad chilena, chipriota, argentina y húngara, así como una persona con nacionalidad iraní e irlandesa y otra con pasaporte polaco y ucraniano.

Anuncios

Este reporte coincide con la reciente advertencia del gobierno de Estados Unidos, que en agosto pidió a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela debido a los riesgos de detención arbitraria, secuestro y otros peligros, reseñó El Nacional

#15S Balance de Presos Políticos extranjeros en Venezuela. Lista por nacionalidad. Elaborada por @ForoPenal



Al 15 de septiembre tenemos 89 presos políticos con nacionalidad extranjera.#QueSeHagaJusticia pic.twitter.com/SDGGIgOivv — Foro Penal (@ForoPenal) September 18, 2025