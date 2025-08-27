(27 de agosto del 2025. El Venezolano).- La ONG Foro Penal ha denunciado que en Venezuela existen 816 presos políticos, de los cuales 89 son extranjeros o tienen doble nacionalidad.

En su informe más reciente, la organización detalló que la mayoría de estas detenciones, que incluyen a 720 hombres y 96 mujeres, se han registrado tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

El reporte señala que, del total de presos, 646 son civiles y 170 son militares, reseñó El Nacional

La ONG ha documentado 18,474 casos de «detenciones políticas» en Venezuela desde 2014, y su más reciente cifra subraya una preocupación creciente por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.