(10 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La ONG Foro Penal informó que, hasta el 8 de septiembre, hay 823 personas detenidas en Venezuela «con fines políticos».

Del total, 100 son mujeres. El informe detalla que 653 de los detenidos son civiles y 170 son militares. Aunque no se ofrecen más detalles, la organización señala que la mayoría de estas detenciones ocurrieron después de las elecciones presidenciales de julio pasado.

El gobierno de Nicolás Maduro y el fiscal general Tarek William Saab han negado la existencia de presos políticos, argumentando que se trata de personas que cometieron delitos.

Esta afirmación ha sido rechazada por diversas organizaciones no gubernamentales y líderes de la oposición, reseñó El Pitazo.