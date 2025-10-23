(22 de octubre del 2025. El Venezolano).- La organización no gubernamental Foro Penal informó en su más reciente balance, con fecha del 20 de octubre de 2025, que el número de personas detenidas por motivaciones políticas en Venezuela ha ascendido a 866.

El informe detalla que, del total de detenidos, 758 son hombres y 108 son mujeres, mientras que 693 son civiles y 173 pertenecen al estamento militar. La cifra incluye a cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años. La organización advirtió con preocupación que se desconoce el paradero de 38 de los presos y que 97 de ellos son de nacionalidad extranjera.

Uno de los datos más alarmantes del reporte es la situación procesal de los detenidos: solo 156 han recibido una condena, mientras que una abrumadora mayoría de 710 personas permanecen privadas de libertad sin una sentencia firme.

Desde 2014, Foro Penal ha registrado más de 18,500 arrestos por razones políticas y ha brindado asistencia legal que ha resultado en la excarcelación de más de 14,000 personas. La organización subraya que, además de los encarcelados, más de 10,000 ciudadanos están arbitrariamente sujetos a medidas restrictivas de su libertad. La lista actualizada ha sido remitida a la OEA y a la ONU para su correspondiente verificación, reseñó El Nacional