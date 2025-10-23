(22 de octubre del 2025. El Venezolano).- La Federación Médica Venezolana (FMV) rechazó contundentemente a la detención del doctor Pedro Fernández, médico urólogo y profesor universitario, ocurrida este lunes en el estado Mérida. La entidad gremial exige que se garanticen sus derechos fundamentales y se proceda a su «inmediata y plena libertad».

En un comunicado emitido este miércoles, la FMV expresó su «estupor» ante la acción de los cuerpos de seguridad, quienes, según denuncias, apresaron al galeno sin una causa conocida ni una orden judicial. La organización dio fe de la buena conducta profesional del Dr. Fernández y le expresó su total respaldo.

Según informes de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, el Dr. Fernández fue aprehendido el lunes al mediodía en su consultorio por «hombres encapuchados sin identificación ni orden judicial, quienes lo sacaron por la fuerza, trasladándolo a paradero desconocido».

La detención ha generado una ola de indignación en el sector salud y entre organizaciones de derechos humanos, quienes la califican como un acto arbitrario y un atropello a las libertades ciudadanas.

— Federación Médica Venezolana (@FMVoficial2023) October 21, 2025