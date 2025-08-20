(20 de agosto del 2025. El Venezolano).- Florida anunció la llegada de un récord de visitantes durante el último trimestre, consolidando su posición como uno de los destinos más atractivos de Estados Unidos. Sin embargo, el crecimiento turístico contrasta con los reportes de los principales aeropuertos del estado, que registraron una disminución en el flujo de pasajeros en el mismo período.

De acuerdo con datos preliminares de Visit Florida, el organismo oficial de promoción turística, millones de personas eligieron al estado como destino de vacaciones, impulsados por la diversidad de atractivos culturales, naturales y de entretenimiento, reseñó Diario las Américas.

No obstante, informes de terminales aéreas como Miami International Airport (MIA) y Orlando International Airport (MCO) revelaron una caída en la movilización de viajeros, atribuida en parte a la reducción de vuelos internacionales y a cambios en las rutas de aerolíneas.

Expertos señalan que la tendencia refleja una mayor preferencia de los turistas nacionales por viajes por carretera y la llegada de visitantes a través de aeropuertos secundarios, lo que explicaría la diferencia en las cifras.

Las autoridades estatales destacaron que, pese a los retos logísticos, Florida mantiene un sólido desempeño en la recuperación del turismo y confían en que la temporada alta de fin de año refuerce la cifra histórica alcanzada.