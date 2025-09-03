(03 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El cirujano general de Florida, Joseph A. Ladapo, anunció que el estado eliminará los requisitos de vacunación para los niños que asisten a la escuela, una medida que lo convertiría en el primero de su tipo a nivel nacional.

El gobernador Ron DeSantis respaldó la decisión, indicando que aunque su administración puede poner fin a algunos mandatos, otros requerirán la aprobación de la legislatura, con información de Noticias Telemundo

En una conferencia de prensa, Ladapo calificó los requisitos de vacunación de «erróneos y rebosantes de desprecio y esclavitud». Afirmó que la decisión de vacunarse debería ser personal y de los padres, no del gobierno. «Si quieres ponerte cualquier vacuna en tu cuerpo, que Dios te bendiga… Si no quieres ponerte ninguna, que Dios te bendiga», expresó.

Anuncios

La medida del Dr. Ladapo, quien ha sido un crítico de las políticas de salud pública tradicionales, llega a pesar de que los mandatos de vacunación actuales se han asociado con el aumento de las tasas de inmunización y el control de enfermedades infecciosas en el estado.

En un desarrollo relacionado, un amplio estudio ha refutado cualquier vínculo entre el aluminio en las vacunas y el autismo o el asma, según la información proporcionada.