(16 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El porte de armas de fuego de forma visible en Florida ha sido legalizado tras un fallo judicial que invalidó la normativa que lo prohibía. En consecuencia, el fiscal general del estado, James Uthmeier, ha emitido instrucciones a las agencias policiales para que cesen la aplicación de dicha ley.

La decisión, comunicada el 15 de septiembre, proviene de una sentencia del Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito en Tallahassee. Un panel de tres jueces dictaminó que la prohibición de 1987, que impedía llevar armas a la vista en espacios públicos, infringía la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La jueza Stephanie W. Ray escribió en su veredicto que «no existe una tradición histórica que justifique la prohibición de Florida sobre el porte abierto».

El caso que llevó a esta histórica resolución fue iniciado por Stan McDaniels, quien en 2002 fue detenido en Pensacola por exhibir abiertamente una pistola durante una manifestación.

La medida del fiscal general Uthmeier significa que ya no se realizarán detenciones ni se procesará a personas por portar armas de forma visible, salvo en lugares específicos que la ley aún restringe, como recintos escolares, bares y edificios gubernamentales.

Florida era uno de los últimos estados con mayoría republicana que mantenía esta prohibición. El gobernador Ron DeSantis celebró públicamente el cambio, declarando que la decisión «alinea la política estatal con mi postura y con la de la mayoría de los estados». Añadió que el tribunal «interpretó correctamente la Segunda Enmienda», reseñó Infobae.