(11 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El estado de Florida ha iniciado un periodo especial de venta con exención de impuestos en la compra de armas, municiones y equipos para actividades al aire libre.

La medida, impulsada por el gobernador Ron DeSantis, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2025 y aplica a residentes y visitantes del estado.

El programa, denominado “Festividades fiscales de la Segunda Enmienda”, permite la compra de pistolas, rifles, escopetas, municiones, así como equipos para caza, pesca y campamento sin el impuesto estatal de venta.

Anuncios

DeSantis afirmó que esta política busca reducir las cargas tributarias a las familias y fomentar la economía minorista. Florida es uno de los estados con las leyes de armas más flexibles en Estados Unidos y ocupa el segundo lugar nacional en ventas, solo superado por Texas, reseñó Infobae.