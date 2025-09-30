(30 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Florida Climate Week regresa en su quinto año, uniendo a comunidades de todo el estado con más de 75 eventos presenciales y virtuales enfocados en fortalecer la resiliencia y avanzar en soluciones climáticas locales.

Del 6 al 12 de octubre, los residentes de Florida se reunirán en conversaciones, talleres, eventos culturales y acciones colaborativas para abordar los desafíos climáticos más urgentes del estado, en el evento climático más grande de su tipo en Florida.

Con eventos en todos los rincones del estado, hay algo para cada persona. Desde discusiones sobre políticas y talleres de energía limpia, hasta arte, narración de historias y programas liderados por jóvenes, FCW está diseñado para conectar a los ciudadanos con herramientas prácticas e ideas inspiradoras.

Liderazgo Municipal en Acción

Este año, docenas de municipios en Florida han emitido proclamaciones en reconocimiento de Florida Climate Week, subrayando la importancia del liderazgo local frente a los recortes de fondos estatales y federales.

En un momento de nuevos desafíos, los municipios continúan dando un paso adelante por la resiliencia climática y el bienestar de sus residentes.

Por Qué Importa Ahora

Los floridanos están en la primera línea del cambio climático, enfrentando cada año el aumento del nivel del mar, olas de calor extremo y tormentas más intensas. Florida Climate Week empodera a líderes municipales, organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos para compartir soluciones y fortalecer la resiliencia desde las comunidades hacia arriba.

“Esta semana trata de soluciones y colaboración, porque las decisiones que tomemos hoy definirán la calidad de vida de las generaciones futuras”, afirmó Thais López Vogel, cofundadora y administradora de la Fundación VoLo. “Florida Climate Week es más que concientización, se trata de acción”.

Una Visión para el Futuro

Gratuita y abierta a todos, FCW ofrece oportunidades para el aprendizaje, el diálogo y la colaboración. Al dar protagonismo a los líderes locales, los primeros en sentir los impactos del cambio climático, Florida Climate Week fortalece la respuesta estatal con acciones comunitarias, informadas y apasionadas.

Eventos Destacados por Región

Los eventos de Florida Climate Week abarcan todas las regiones:

Norte de Florida — liderado por la Ciudad de Jacksonville.

— liderado por la Ciudad de Jacksonville. Sur de Florida — con encuentros desde Miami hasta Júpiter y más allá.

— con encuentros desde Miami hasta Júpiter y más allá. Costa oeste — actividades comunitarias en Tampa y St. Petersburg.

— actividades comunitarias en Tampa y St. Petersburg. Centro de Florida — programas y sesiones en Orlando.

Para ver la lista completa de eventos regionales, visita el programa de eventos.

Más información e inscripción en: www.floridaclimateweek.org

La programación completa está disponible en Florida Climate Week Schedule of Events. Los eventos presenciales están disponibles aquí, mientras que las sesiones virtuales se pueden ver aquí.

Recursos multimedia, incluidos un video promocional de 30 segundos y fotos del evento, están disponibles aquí: Florida Climate Week Media Kit