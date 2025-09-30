(30 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El equipo de la fiscalía federal en el caso contra el músico Sean ‘Diddy’ Combs ha pedido formalmente al juez que imponga una sentencia no menor a once años de prisión, argumentando un «historial de conducta delictiva que se extiende por décadas». La sentencia será dictada este viernes.

En una carta dirigida al juez Arun Subramanian, los fiscales señalaron que, aunque Combs fue absuelto de los cargos más graves de crimen organizado, la pena por su condena de transporte para la prostitución debe reflejar la gravedad y la manera en que cometió los delitos, incluyendo el uso de la violencia y la intimidación. La fiscalía subrayó la «total ausencia de arrepentimiento» del acusado.

La petición de una pena severa fue respaldada por múltiples cartas enviadas al juez, incluyendo una de la cantante Cassie Ventura, testigo clave, quien relató los abusos sufridos y expresó su temor por su seguridad y la de su familia.

Esta solicitud contrasta drásticamente con la petición de la defensa, que busca una pena de no más de 14 meses de cárcel, la cual el músico prácticamente ya habría cumplido durante su detención preventiva desde septiembre del año pasado, reseñó EFE.