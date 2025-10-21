(21 de octubre del 2025. El Venezolano).- La Fiscalía Departamental de Tarija formalizó este martes la acusación penal contra el expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada, un paso judicial que abre la puerta al inicio de un juicio oral en su contra.

La fiscal Sandra Gutiérrez comunicó en una rueda de prensa que la decisión se tomó tras un «análisis minucioso» de todas las pruebas recopiladas durante la fase investigativa, que comenzó a finales de septiembre del año pasado. «Vamos a estar a la espera de lo que establece el procedimiento penal para que (…) se señale día y hora para que se lleve adelante el juicio oral», explicó.

El caso se fundamenta en la presunta relación que el exmandatario habría mantenido con una menor de edad en 2016, cuando aún ejercía la presidencia. En el marco de esta investigación, en octubre de 2024 se emitió una orden de captura contra Morales, que fue posteriormente ratificada por un juzgado local, reseñó EFE

