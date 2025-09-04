(04 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La FIFA ha revelado detalles clave sobre la venta de entradas para el próximo Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

En un movimiento sin precedentes, el organismo rector del fútbol mundial ha anunciado la implementación de un modelo de «precio dinámico» para optimizar los ingresos y la asistencia a los estadios.

Según un comunicado de la organización, los precios de los boletos oscilarán entre los 60 y los 6,730 dólares, siendo este último el valor máximo para la final del torneo, la entrada más cara jamás vendida para un evento deportivo de esta magnitud. Este sistema, ya probado en el reciente Mundial de Clubes en EE.UU., permitirá que los precios fluctúen en tiempo real según la demanda, pudiendo subir o bajar incluso durante la preventa exclusiva para clientes de Visa, que comienza el 10 de septiembre.

«Nuestro objetivo es asegurar que los estadios estén llenos y que los ingresos se maximicen para invertir en el desarrollo del fútbol», explicó Falk Eller, director de Entradas y Hospitalidad de la FIFA. La preventa, que durará hasta el 19 de septiembre, ofrecerá a los aficionados la oportunidad de participar en un sorteo para adquirir hasta un millón de entradas. Los ganadores serán notificados el 1 de octubre para realizar la compra.

El sorteo de la fase de grupos se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington D.C., mientras que la final, donde Argentina buscará defender su título, está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, reseñó EFE