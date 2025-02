(19 de febrero del 2025. El Venezolano).- La escudería Ferrari estrenó este miércoles en el circuito de Fiorano el nuevo monoplaza para la próxima temporada, el SF-25 con el que el inglés Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo, luchará junto al monegasco Charles Leclerc por devolver a la escudería italiana a lo más alto de la categoría reina del motor, destaca EFE.

Después de la gran presentación en Londres, Ferrari apenas descansó para presentarse en su circuito de Fiorano (Módena, norte) y poner a prueba su nuevo coche, con el que quiere pelear por el campeonato de constructores que se le escapó en la última temporada y por colocar a uno de sus pilotos en lo más alto.

La gestión de la presentación de Ferrari fue, como poco, acelerada. Al mismo tiempo que Hamilton, Leclerc y el francés Frederic Vasseur, jefe de equipo, subían al escenario del O2 Arena de Londres, la escudería presentó el coche oficial de manera paralela. Y solo unas horas después lo lucieron para rodar los primeros kilómetros ante los cientos de curiosos que no quisieron perderse el estreno.

En el nuevo monoplaza, el 71 de la historia para la Fórmula 1, es el primero en el que ha trabajado el ingeniero francés Loic Serra, que llegó desde Mercedes, la anterior escudería de Hamilton. Y en lo estético destaca como novedad el color blanco debido al patrocinio de HP y el azul del alerón trasero con el patrocinio de IBM, una multinacional estadounidense que llegó de la mano de Hamilton.

Leclerc fue el primero en saltar a pista. Lo hizo a las 9:23 bajo la atenta mirada del equipo y ‘Sir Lews’, aunque también de Vasseur, en un helicóptero siguiendo la sesión, y Jhon Elkann, presidente de Ferrari.

