(23 de octubre del 2025. El Venezolano).- El fenómeno del reguetón, Feid, paralizó el centro de su natal Medellín este miércoles al presentar en un masivo evento gratuito su nuevo sencillo, ‘Monstruo’.

Acompañado por el aclamado productor puertorriqueño Tainy, el artista congregó a centenares de fanáticos en la Plaza Botero, quienes soportaron la lluvia para ver a su ídolo.

El evento, que duró unos quince minutos, sirvió como el lanzamiento mundial de la canción, primer adelanto del próximo álbum de Tainy. Con sus característicos accesorios de color verde, Feid interpretó algunos de sus éxitos y agradeció el apoyo incondicional de su ciudad, reseñó EFE.

«Es una ‘chimba’ (excelente) que eligieras Medellín para presentar esta canción», expresó un emocionado Salomón Villada, nombre real del cantante.