(22 de agosto del 2025. El Venezolano).- Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) registraron la casa y la oficina de John Bolton, exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump y ahora uno de sus críticos más prominentes. El registro forma parte de una investigación en curso sobre el manejo de documentos clasificados.

El operativo comenzó alrededor de las 7 a.m. en la residencia de Bolton en Bethesda, Maryland. Fuentes cercanas a la investigación, citadas por medios de comunicación, indicaron que el objetivo es determinar si Bolton ha compartido ilegalmente o si posee información clasificada. El FBI confirmó que estaba realizando «actividad autorizada en la zona».

Las redadas ocurren mientras persisten las tensiones entre Bolton y la administración actual. El Director del FBI, Kash Patel, y su segundo al mando, Dan Bongino, publicaron mensajes en redes sociales que se interpretaron como una referencia a la operación, con Patel escribiendo que «NADIE está por encima de la ley», reseñó EFE

Anuncios

Cuando se le preguntó sobre el registro, el presidente Trump afirmó no tener conocimiento previo de la investigación, declarando que se enteró por la televisión y que había instruido a la Fiscal General, Pam Bondi, a que se mantuviera al margen del proceso.

Bolton, quien se desempeñó como embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas bajo la presidencia de George W. Bush, ha criticado abiertamente a Trump tras su salida de la Casa Blanca. La investigación se centra en la posible posesión o difusión indebida de material clasificado, un tema que ha sido objeto de debate público en el pasado en relación con el libro de memorias de Bolton, «The Room Where It Happened» (La habitación donde sucedió).