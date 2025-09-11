(11 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El FBI ha publicado dos fotografías de un hombre que se considera una «persona de interés» en el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah.
Las imágenes, captadas por cámaras de seguridad, muestran a un hombre blanco con ropa oscura, gorra y gafas de sol, con lo que parece ser un águila calva sobre una bandera estadounidense en su sudadera.
La agencia ha pedido la ayuda del público para identificar al individuo y ha activado una «cacería» para dar con su paradero. Los investigadores han revelado que el arma utilizada en el crimen, un rifle de gran potencia, fue hallada en una zona boscosa cerca del campus universitario.
Se presume que el tirador disparó desde el tejado de un edificio a 180 metros de distancia del escenario donde Kirk se encontraba.
Para incentivar la colaboración, el FBI ha anunciado una recompensa de hasta $100,000 por información que conduzca a la identificación y arresto del responsable, reseñó EFE
The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H— FBI (@FBI) September 11, 2025