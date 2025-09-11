(11 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El director del FBI, Kash Patel, ha anunciado la liberación de un individuo que había sido detenido en conexión con el asesinato del activista conservador Charlie Kirk en una universidad de Utah.

La decisión se tomó después de que los agentes del orden lo interrogaran y concluyeran que no está vinculado al ataque. Esta noticia añade un nuevo giro a una investigación marcada por la confusión, ya que las autoridades han reportado y luego desmentido varias detenciones.

El Departamento de Seguridad Pública de Utah ha confirmado que no hay vínculos entre el tiroteo y las personas que han estado bajo custodia, y que la búsqueda del responsable continúa, con información de Noticias Telemundo

El gobernador de Utah, Spencer Cox, ha calificado el ataque como un «asesinato político» y un «día trágico» para la nación.

The subject in custody has been released after an interrogation by law enforcement. Our investigation continues and we will continue to release information in interest of transparency https://t.co/YXsG6YpFR5 — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) September 10, 2025