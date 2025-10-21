(20 de octubre del 2025. El Venezolano).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha confirmado que lidera una investigación sobre un «dudoso» puesto de observación para cacería descubierto en las proximidades de la zona de aterrizaje designada para el Air Force One en West Palm Beach, Florida.

El hallazgo ocurrió cerca de Mar-a-Lago, la residencia del presidente Donald Trump. Kash Patel, director del FBI, comunicó que «el Servicio Secreto de EE. UU. ha localizado un puesto sospechoso» y que su agencia ya está a cargo de las pesquisas.

USSS spotted a suspicious stand near the AF1 zone in Palm Beach.



The FBI is investigating. pic.twitter.com/nMCoVP9mKB — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) October 19, 2025

Anuncios