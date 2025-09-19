(19 de spetiembre del 2025. El Venezolano).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, denunció la detención de cuatro familiares del activista Pedro Hernández.

Según la organización, la esposa, el padre, un hermano y un primo de Hernández fueron arrestados al intentar obtener información sobre el paradero del activista, quien fue detenido días antes.

La denuncia alerta sobre una «nueva aplicación del método Sippenhaft», que implica la persecución de miembros de una familia. Las autoridades no han confirmado oficialmente la detención de Hernández ni de sus familiares, lo que ha generado preocupación sobre su paradero e integridad física. Hernández es director general de la ONG Campo, dedicada a la defensa de los derechos de campesinos, reseñó Efecto Cocuyo

