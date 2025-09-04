(04 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El mundo de la moda está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Giorgio Armani, uno de los diseñadores más influyentes del siglo XX y XXI. Armani murió el jueves 4 de septiembre a los 91 años, dejando un legado que transformó la elegancia contemporánea y redefinió la sastrería masculina y femenina.

Fundador de la casa que lleva su nombre, Armani revolucionó el diseño con su estilo sobrio, minimalista y profundamente italiano. Desde sus inicios como escaparatista hasta convertirse en “Re Giorgio”, su visión marcó un antes y un después en la industria, vistiendo desde estrellas de Hollywood hasta líderes mundiales. Su partida deja un vacío irreparable, pero su legado seguirá inspirando generaciones de creadores, artistas y amantes del buen vestir.

Nacido en Piacenza en 1934, Armani comenzó estudiando medicina antes de descubrir su vocación por el diseño. Tras trabajar como escaparatista y colaborar con firmas como Nino Cerruti, fundó su propia casa en 1975. Su estilo sobrio, geométrico y atemporal revolucionó la moda masculina y femenina, convirtiéndolo en un referente global. Fue nombrado por Forbes como el diseñador italiano más exitoso comercialmente en 2011, con una fortuna estimada en 7.000 millones de euros.

Anuncios

Además de sus líneas de ropa, Armani incursionó en perfumes, cosméticos, mobiliario y diseño de interiores. Su influencia trascendió la moda, marcando el cine, la arquitectura y el estilo de vida contemporáneo. La empresa anunció que se instalará una cámara funeraria en Milán el fin de semana, seguida de un funeral privado.