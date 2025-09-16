(16 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El célebre actor y director estadounidense Robert Redford ha fallecido a los 89 años de edad. Su muerte ocurrió el martes, 16 de septiembre de 2025, en su hogar en el estado de Utah, según lo confirmó el diario The New York Times. La causa específica de su deceso no ha sido revelada, aunque un comunicado de su publicista, Cindi Berger, indicó que murió mientras dormía.

Con su carisma y su apariencia distintiva, Redford representaba un arquetipo de la cultura estadounidense: un hombre comprometido, ecologista y con un espíritu independiente. A lo largo de su vida, fue un activista dedicado a la preservación de los paisajes naturales y los recursos de Utah, el estado que lo acogió.

Su gran salto a la fama se produjo al protagonizar junto a Paul Newman el clásico «western» de 1969, «Dos hombres y un destino». Su éxito continuó con otras películas icónicas, incluyendo «El golpe» (1973) y «Todos los hombres del presidente» (1976), cimentando su estatus de estrella de Hollywood.

Después de dos décadas frente a las cámaras, Redford se aventuró detrás de ellas. Su labor como director le valió un premio Óscar y, además, fue cofundador del prestigioso Festival de Cine de Sundance, un pilar para los cineastas independientes, reseñó DW

Nacido en Santa Mónica, California, en 1936, Redford fue un prometedor beisbolista universitario antes de viajar a Europa, una experiencia que lo llevó a estudiar arte dramático. A lo largo de su carrera, se esforzó por ser reconocido por su trabajo más allá de su físico, pero su innegable atractivo fue un rasgo que lo acompañó hasta el final.