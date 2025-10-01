(01 de octubre del 2025. El Venezolano).- La Dra. Jane Goodall, pionera en el estudio de los chimpancés y una de las conservacionistas más influyentes del mundo, ha fallecido por causas naturales a la edad de 91 años, según confirmó el Instituto Jane Goodall.

Su muerte ocurrió en California, durante una gira de conferencias.

Goodall revolucionó la ciencia con sus investigaciones en el Parque Nacional de Gombe, Tanzania, en la década de 1960. Sus descubrimientos, como el uso de herramientas y la caza por parte de los chimpancés, desafiaron las definiciones científicas de la época y transformaron nuestra comprensión sobre la relación entre humanos y primates.

Anuncios

Su legado perdura a través del Instituto Jane Goodall, fundado en 1977 para proteger a los chimpancés y sus hábitats, reseñó Infobae