(10 de octubre del 2025. El Venezolano).- Una potente explosión en la planta Accurate Energetic Systems, ubicada cerca de Bucksnort, Tennessee, dejó al menos 19 personas desaparecidas y varias muertes confirmadas, según autoridades locales. El incidente ocurrió en horas de la mañana y afectó por completo uno de los edificios de la fábrica, especializada en explosivos militares, destaca Yahoo.

El alguacil del condado de Hickman, Chris Davis, informó que se teme que los desaparecidos hayan fallecido, aunque aún no se ha precisado el número total de víctimas. Equipos de emergencia continúan las labores de búsqueda y rescate, mientras que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) colabora en la investigación. La complejidad del acceso al área afectada, debido a los materiales presentes, ha dificultado las operaciones. Las causas de la explosión aún están bajo investigación.

