(29 de agosto del 2025. El Venezolano).- Un grupo de relatores de derechos humanos de la ONU y miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias emitieron una alerta este viernes, expresando su preocupación por la inminente deportación de cuatro venezolanos, tres de ellos disidentes políticos y un defensor de los derechos humanos, que se encuentran exiliados en Estados Unidos.

Los expertos advirtieron que esta acción, bajo la acusación de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua, podría constituir una grave violación de los derechos humanos y del derecho de los refugiados. Según el comunicado, las acusaciones formuladas contra los individuos carecen de pruebas.

Los expertos hicieron un llamado a las autoridades estadounidenses a proteger a Dehivis Olivo Hernández, Gregory Sanabria Tarazona, Teobaldo León y Wilmer García Vallenilla. Al menos dos de ellos han documentado haber sufrido actos de tortura en Venezuela.

La declaración enfatiza que la protección internacional se aplica sin importar la situación migratoria o la nacionalidad de los individuos, reseñó El Nacional