(09 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), una coalición de 30 exjefes de Estado y de Gobierno, ha alzado la voz contra las amenazas dirigidas a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

En una declaración, los antiguos mandatarios advirtieron que las expresiones oficiales del régimen de Maduro constituyen una incitación a la violencia.

Los firmantes resaltaron que estas advertencias contra Machado forman parte de un patrón ya documentado por la ONU y la Corte Penal Internacional en relación con las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

El grupo destacó la grave situación, señalando que en la región la incitación al asesinato de líderes políticos prominentes se ha vuelto recurrente, mencionando los casos de los fallecidos Miguel Uribe Turbay en Colombia, Fernando Villavicencio en Ecuador y el oficial venezolano Ronald Ojeda en Chile, reseñó El Pitazo

Ante esta situación, Grupo IDEA ha instado a la comunidad internacional, especialmente a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los gobiernos de Colombia y Brasil, a tomar medidas para garantizar la protección de la dirigente opositora.