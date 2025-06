(05 de junio del 2025. El Venezolano).- Hugo Carvajal Barrios, quien se desempeñó como director de inteligencia militar de Venezuela, será juzgado en EE. UU. en junio por narcoterrorismo. Un abogado del exjefe de espionaje venezolano declaró que planeaba argumentar ante un tribunal estadounidense que su cliente no podía ser procesado por su presunta participación en un cártel de la droga respaldado por el Estado, ya que goza de «inmunidad soberana» como representante de un gobierno extranjero.



El abogado del exfuncionario venezolano, Hugo Carvajal Barrios, indicó que también argumentaría que la extradición de su cliente a Estados Unidos en 2023 era ilegal, según una transcripción judicial de noviembre, que recién ahora se ha hecho pública.



Conocido como «El Pollo», Carvajal se desempeñó como director de inteligencia militar durante el gobierno del líder izquierdista venezolano Hugo Chávez, así como durante el de su sucesor y actual presidente, Nicolás Maduro.



Los fiscales estadounidenses acusan a Carvajal de ayudar a liderar un grupo de tráfico de cocaína dirigido por el gobierno, conocido como el Cártel de los Soles. El nombre proviene de las insignias en los uniformes de los altos oficiales militares venezolanos. El abogado de Carvajal, Robert Feitel, declaró ante el Tribunal de Distrito de Nueva York que planeaba presentar una moción para impugnar la extradición de mi cliente, según la transcripción recién publicada.



“Creo que presentaré otra moción… alegando inmunidad soberana”, declaró Feitel en una conferencia el 12 de noviembre, donde abogados de ambas partes se reunieron y discutieron el caso con un juez antes de que fuera a juicio.



Si bien Carvajal ya no pertenecía al gobierno venezolano al momento de su arresto, sus presuntos delitos ocurrieron durante su mandato como jefe de inteligencia.

El tribunal de Nueva York fijó el 17 de enero como fecha límite para que las partes presentaran sus mociones. Cualquier escrito de oposición a las mociones, y sus respuestas, debía presentarse antes del 21 de febrero. Se desconoce el resultado de este proceso, ya que el tribunal no ha hecho públicos los documentos.



Feitel no respondió a una solicitud de comentarios.



El largo camino legal de Carvajal hacia Estados Unidos comenzó en 2014, cuando era cónsul de Venezuela en Aruba, una isla caribeña holandesa. Estados Unidos había solicitado la extradición de Carvajal, pero un tribunal neerlandés dictaminó que gozaba de inmunidad diplomática y se le permitió regresar a Venezuela.



Carvajal fue expulsado de las Fuerzas Armadas venezolanas en 2019 y acusado de traición por apoyar al opositor Juan Guaidó, respaldado por Estados Unidos. Posteriormente, huyó a España, donde entró con una identidad falsa.



Las autoridades españolas arrestaron a Carvajal con una orden de la Interpol en abril de 2019, un mes después de su llegada al país. Lo pusieron bajo arresto domiciliario, pero escapó y permaneció desaparecido durante más de un año antes de ser encontrado en septiembre de 2021, escondido en Madrid.



España extraditó a Carvajal en 2023 a Estados Unidos, donde fue acusado de conspiración narcoterrorista, así como de tráfico de armas y otros delitos de drogas. La fiscalía se centró específicamente en un intento de 2006 de enviar un cargamento de 5,6 toneladas de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos en un avión privado, que fue aprehendido durante una escala en México.



La acusación formal alegaba que Carvajal había sido uno de los líderes del Cártel de Los Soles desde al menos 1999, y que buscaban inundar Estados Unidos de cocaína e infligir los efectos nocivos y adictivos de la droga a los consumidores.



Un juez ha fijado el inicio del juicio de Carvajal para el 30 de junio.

