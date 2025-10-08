(08 de octubre del 2025. El Venezolano).- Exiliados venezolanos en Miami han solicitado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que emita un aplazamiento de las deportaciones por un periodo de 18 meses para los migrantes del país sudamericano. Esta petición surge tras el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS), que protegía a unas 600,000 personas.

Las organizaciones Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) y la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX) enviaron una carta abierta a Trump, pidiendo la implementación de una «salida forzosa diferida» (DED), una medida que el mandatario ya había utilizado en enero de 2021 durante su primera presidencia.

Según las agrupaciones, esta medida «salvaguarda vidas» al evitar retornos a un país con «inseguridad extrema», y a la vez, «apoya la economía estadounidense, preservando la estabilidad de una fuerza laboral calificada y productiva».

La solicitud se produce después de que la Corte Suprema de EE. UU. permitiera a la administración de Trump revocar el TPS para los venezolanos. Las asociaciones resaltaron que la crisis humanitaria en Venezuela persiste, con más de siete millones de personas desplazadas, y que la mayoría de los venezolanos en EE. UU. (casi 49%) reside en Florida, reseñó El Pitazo