(30 de septiembre del 2025. El Venezolano).- La organización no gubernamental Acceso a la Justicia ha demandado al Ejecutivo venezolano la publicación inmediata en la Gaceta Oficial del decreto de conmoción externa anunciado por el gobierno de Nicolás Maduro.

La organización subraya que, al tratarse de un estado de excepción, el decreto implica la restricción de garantías constitucionales, por lo que su difusión es un requisito indispensable para que la ciudadanía conozca el alcance de las medidas y los derechos que podrían ser limitados.

«Es imperativo que se produzca de manera inmediata su difusión en Gaceta Oficial, a fin de que la ciudadanía conozca su contenido», manifestó la ONG a través de un comunicado en sus redes sociales.

Anuncios

Citando el artículo 22 de la Ley Orgánica de Estados de Excepción, Acceso a la Justicia recordó que la ley estipula que este tipo de decretos debe ser publicado y difundido «en el más breve plazo por todos los medios de comunicación social» para garantizar su validez y el conocimiento público de sus implicaciones, reseñó El Pitazo