(24 de septiembre del 2025. El Venezolano).- El partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció que se cumplen cuatro meses de la detención de su exdiputado Juan Pablo Guanipa y exigió su libertad inmediata, así como la de todos los presos políticos en Venezuela.

Guanipa, acusado por el gobierno de Nicolás Maduro de ser parte de un plan para «boicotear» las pasadas elecciones, fue detenido el 23 de mayo en un operativo policial tras meses en la clandestinidad. Su captura forma parte de una oleada de arrestos de líderes de la oposición en el período posterior a las elecciones presidenciales de 2024.

Desde el exilio, Ramón Guanipa, hijo del ex diputado, expresó en redes sociales que su familia lo sigue esperando con «la misma fe con la que él siempre ha luchado por Venezuela», y recordó el «espíritu combativo» de su padre.

Anuncios

La detención de Guanipa y de decenas de otras personas, incluyendo a colaboradores de la campaña de la líder opositora María Corina Machado, ha sido denunciada por organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros como un patrón de represión política del régimen chavista.

El caso de Guanipa es un claro ejemplo de la persecución política que, según la oposición, ha cobrado fuerza desde los resultados electorales, los cuales fueron calificados como fraudulentos por la comunidad internacional, reseñó Infobae.