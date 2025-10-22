(22 de octubre del 2025. El Venezolano).- El exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Marshall Billingslea, advirtió este martes ante un comité del Senado que Venezuela se ha transformado en un «centro importante de operaciones y financiamiento» para el grupo terrorista Hezbolá.

Durante su comparecencia en el Caucus sobre Control Internacional de Narcóticos, Billingslea detalló cómo la organización libanesa utiliza territorio venezolano para actividades de narcotráfico, lavado de dinero y falsificación de documentos.

El exfuncionario centró su testimonio en las redes financieras ilícitas que sostienen a Hezbolá en América Latina, señalando que el grupo genera cientos de millones de dólares anuales a través de operaciones de contrabando y alianzas con cárteles de la droga. Según Billingslea, el desplazamiento de las rutas del narcotráfico hacia Venezuela permitió que los facilitadores de Hezbolá encontraran un «refugio seguro» bajo la protección de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Un punto crítico de su intervención fue el rol del exministro Tareck El Aissami en la emisión masiva de pasaportes venezolanos a miles de individuos de Líbano, Siria e Irán, facilitando la movilidad de operativos de Hezbolá. Billingslea citó cifras que superan los 10,400 pasaportes entregados entre 2010 y 2019, aunque estimaciones de la oposición venezolana elevan el número a más de 20,000, reseñó El Pitazo

Finalmente, Billingslea alertó sobre informes recientes que sugieren que 400 comandantes de Hezbolá habrían recibido órdenes de trasladarse a Venezuela. «El régimen venezolano hoy se ha convertido en un actor central no solo en el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, sino como un refugio seguro y dispuesto para la organización terrorista extranjera más peligrosa del mundo», concluyó.