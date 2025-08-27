(27 de agosto del 2025. El Venezolano).- El cantante británico Sting ha sido demandado por sus excompañeros de banda de The Police, el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland, por supuestos «millones en derechos de autor perdidos», según ha informado el tabloide The Sun.

La demanda, presentada ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales, surge tras años de negociaciones fallidas por regalías no pagadas. Summers y Copeland reclaman los derechos de autor que, según fuentes cercanas, no han recibido por canciones compuestas por Sting. El trío, que vendió más de 75 millones de discos entre 1977 y 1986, se reunió por última vez para una gira mundial en 2007.

El reporte destaca que solo la canción «Every Breath You Take» genera más de 500,000 libras semanales en derechos de autor para Sting, mientras que Summers y Copeland no reciben nada por no ser acreditados como compositores, reseñó El Nacional.

