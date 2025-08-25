(24 de agosto del 2025. El Venezolano).- A pocos meses de cumplirse un año del desmantelamiento de la Alcaldía de Maracaibo, se confirma la excarcelación de 13 presos políticos por parte de Nicolás Maduro. Entre los liberados se encuentran figuras relevantes como el exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, y el exdiputado Américo De Grazia, quien también posee ciudadanía italiana.

La noticia fue difundida por el periodista Vladimir Villegas, quien señaló que el dirigente Henrique Capriles ofrecería más detalles sobre el proceso. Todo apunta a que Capriles habría liderado las negociaciones, especialmente porque varios de los beneficiados están vinculados al partido Primero Justicia.

Las liberaciones se producen en un contexto político tenso, tras las recientes elecciones regionales en el estado Zulia —a las que María Corina Machado llamó a la abstención— y en medio de crecientes fricciones entre Venezuela y Estados Unidos, que ha desplegado equipos marítimos en la región con el objetivo de enfrentar al llamado Cartel de los Soles.

Según Villegas, los liberados con libertad plena incluyen a Américo De Grazia, Víctor Jurado, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenza y Gorka Carnevali. Por otro lado, se otorgó arresto domiciliario a Rafael Ramírez, Pedro Guanipa, David Barroso, Valentín Gutiérrez Pineda y Nabil Maalouf.

Entre los nombres destaca Diana Berrío, exdirectora de Talento Humano de la Alcaldía de Maracaibo, detenida durante la persecución al equipo de Ramírez. También Margarita Assenza, vinculada a la misma institución. En el grupo con casa por cárcel figuran Pedro Guanipa —hermano del dirigente Juan Pablo Guanipa— y David Barroso.

Otros beneficiados son Valentín Gutiérrez Pineda, contratista de la Alcaldía de Cabimas, detenido por presunta venta ilegal de gasolina, y Nabil Maalouf, alcalde de Cabimas, acusado de corrupción y asociación para delinquir. Gorka Carnevali, dirigente de El Hatillo, también fue liberado.

Más tarde, Capriles publicó en sus redes: «Otro paso más en favor de quienes están tras las rejas. Sabemos que quedan muchos. Seguimos luchando por todos.»

Así como la soberanía territorial es sagrada, la democracia y lo que ella significa también debe ser sagrada ¡Qué no hayan más presos políticos!



Hoy, otro paso más en favor de quienes están tras las rejas. Hoy, varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan… pic.twitter.com/qDsiQytRvv — Henrique Capriles R. (@hcapriles) August 24, 2025