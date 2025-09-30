(30 de septiembre del 2025. El Venezolano).- Un alarmante incidente en Florida ha puesto de relieve los peligros del uso no supervisado de la inteligencia artificial por parte de menores. Un estudiante de 13 años de la Southwestern Middle School fue arrestado después de utilizar la plataforma ChatGPT para consultar cómo podría asesinar a un compañero de clase.

La amenaza fue detectada por un sistema de monitoreo digital escolar llamado «Gaggle», que alertó de inmediato a las autoridades sobre la búsqueda textual: «How to kill my friend in the middle of class».

A pesar de que el menor, identificado como Ian Franco, alegó que se trataba de una «broma», las autoridades escolares y policiales activaron de inmediato los protocolos de emergencia ante la gravedad de la amenaza potencial, reseñó Infobae

La Oficina del Sheriff del condado de Volusia ha hecho un llamado a los padres para que supervisen la actividad digital de sus hijos, subrayando que este tipo de acciones, incluso si son en broma, conllevan serias consecuencias legales. El joven ahora enfrenta cargos formales.