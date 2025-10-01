(01 de octubre del 2025. El Venezolano).- El gobierno federal de Estados Unidos entró oficialmente en cierre tras el fracaso de la última propuesta republicana para extender la financiación por siete semanas. La iniciativa fue rechazada en el Senado con 55 votos a favor y 45 en contra, sin alcanzar los 60 necesarios para avanzar. Esta situación activa un protocolo de suspensión de operaciones en múltiples agencias federales, afectando a cientos de miles de empleados públicos.

Desde la noche del martes, la Casa Blanca instruyó a todas las dependencias a ejecutar sus planes para un “cierre ordenado”, ante la ausencia de una nueva ley de asignaciones presupuestarias. La Oficina de Administración y Presupuesto, dirigida por Russell Vought, atribuyó el bloqueo al Partido Demócrata, mientras se intensifica el conflicto político que amenaza con profundizar la crisis institucional. Servicios esenciales como seguridad nacional y atención médica urgente seguirán operativos, pero gran parte del aparato federal queda paralizado hasta nuevo aviso.

EFE indica que, la clave reside ahora en cuánto durará esta suspensión parcial de operaciones de las agencias federales, que de momento no afecta a los servicios básicos en el país. Las fuerzas de seguridad, el ejército, los aeropuertos o la seguridad social seguirán funcionando con normalidad, pero preocupa el hecho de que los funcionarios en estas áreas no cobrarán sus sueldos hasta que las dos bancadas resuelvan sus diferencias en el legislativo y aprueben un presupuesto nuevo.

Anuncios